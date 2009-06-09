Литвин хочет знать, что будет с гривней после того, как напечатали 4 миллиарда

Глава Верховной Рады Владимир Литвин предлагает депутатам в четверг определиться с ветированым президентом законом относительно запрета игорного бизнеса.

Об этом он заявил на согласительном совете во вторник.

Литвин попросил профильный комитет ВР рассмотреть замечания президента к этому закону для того, чтобы "в четверг Верховная Рада приняла окончательное решение по этому вопросу".

Также спикер добавил, что в четверг Верховной Раде предложено рассмотреть вопрос избрания и увольнения судей, а также назначение внеочередных местных выборов.

В связи с этим Литвин попросил комитет по государственному строительству определиться относительно необходимости проведения таких внеочередных выборов, учитывая то, что в марте следующего года должны состояться срочные выборы.

"Надо определиться, следует ли избирать людей на несколько месяцев", - отметил спикер.

На пятницу, по словам Литвина, в повестку дня заседания предлагается внести отчеты двух ВСК – относительно проверки деятельности НБУ в период кризиса и относительно событий вокруг функционирования НАК "Нафтогаз Украины".

Литвин напомнил, что для расчета с "Газпромом" по поручению президента состоялась эмиссия на 4 миллиарда гривен, поэтому, по мнению спикера, ответственные за это лица должны разъяснить, что в таком случае будет с гривной и вообще с экономикой.

Украинская правда