Если бы Янукович не сбежал из ширки, это сделала бы Тимошенко?

Политическое сотрудничество между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем в очередной раз сорвалось. Однако, если в предыдущие разы и переговоры, и их срывы держались в секрете, то теперь сами участники о разрыве говорят громко и публично.

Политический эксперт Кость Бондаренко убежден, что объединения между Януковичем и Тимошенко просто не могло быть. И если бы первым о разрыве не заявил Янукович, это сделала бы Тимошенко.

«Разрыв произошел бы. Этого объединения не могло бы быть по той простой причине, что стороны ставили на первый план личные интересы. Интересы, которые связаны с президентской кампанией. Не было единой идеологической базы, не было единого мировозренческого момента, не было выработано общего языка, а сразу начали говорить о распределении властных интересов, и о том, кто должен быть премьером, кто президентом», – отмечает Кость Бондаренко.

По мнению же политолога Андрея Ермолаева , никаких переговоров в действительности не было, а были лишь политические консультации о реформирования политической системы и разделе портфелей. Консультации зашли в тупик, а переговоры так и не начались. Для Партии регионов, говорит господин Ермолаев, это ничего не означает. А вот ситуация, в которой оказалась Юлия Тимошенко, в частности, ввиду экономического кризиса, более сложная: «Янукович и ПР будут готовиться к следующей гонке. Они сохранили свое реноме, – говорит Ермолаев. Для Юлии Тимошенко ситуация сложнее. Я не исключаю, что она и ее команда будут выбирать между чрезвычайно сложным, рискованным путем подготовки выборов на январь, и поиском форсированного варианта досрочных президентских выборов любой ценой, чтобы компенсировать риски».

Что же касается изменений в Конституцию, то, по мнению обозревателей, политики вернутся к этой теме после президентских выборов. Не исключено, что опять будет речь идти о возможности избирать президента в парламенте. Но, скорее всего, новоизбранный президент попробует отменить политическую реформу 2004 года.

Радио Свобода