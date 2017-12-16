Климкин подвел итоги двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН

10:38, 16 декабря 2017
Политика
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Украина внесла в повестку дня Совета безопасности проблемы про гибридные войны и гибридные способы ведения войны, заявил Климкин.

РБ ООН / REUTERS

Министр иностранных дел Павел Климкин подвел итоги деятельности украинских дипломатов в Совете безопасности ООН, где Украина два года была непостоянным членом, подчеркнув, что борьба за ценности и независимость Украины продолжится.

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Об этом он сказал на брифинге после заседания Совета безопасности ООН по северокорейской ядерной программе.

Глава МИД рассказал о значении непостоянного членства для Украины в Совете безопасности ООН в 2015-2017 годах. (Украина завершает свою миссию в Совете безопасности. С января 2018 ее место займет Польша - УНИАН).

Он напомнил, что избрание Украины непостоянным членом в Совет безопасности ООН совпало с очень сложным периодом в украинской истории.

Украина "подверглась грубой вооруженной агрессии со стороны России, которая является постоянным членом именно Совбеза ООН", - добавил министр.

Климкин отметил, что когда речь идет о российской агрессии, то следует понимать, что такое "военная агрессия, традиционная агрессия и гибридная агрессия".

"Или эта агрессия стала препятствием для нашей эффективной работы в роли члена Совета безопасности? Вовсе нет. Мы считаем, что реализовали себя в качестве надежного, ответственного, эффективного, сосредоточенного на результат и принципиального члена Совета безопасности, деятельность которого действительно имеет глобальное значение", - сказал Климкин.

"И теперь мы можем продемонстрировать наши достижения и результаты, потому что мы внесли в повестку дня Совбеза проблемы о гибридных войнах и гибридных способох ведения войны. Этого раньше никогда не было в повестке дня Совета Безопасности. Мы внесли в повестку дня Совбеза проблему конфликтов в Европе, внимание на которых в последний раз сосредоточивалось в связи с ситуацией на Балканах. И мы имели возможность подготовить резолюцию относительно угроз критической инфраструктуре", - сказал Климкин.

Он поблагодарил всех друзей, союзников Украины и дипломатов, работающих в ООН, и заверил, что Украина продолжит борьбу.

«Я верю, что вопрос Украины, вопрос ценностей, вопрос независимости и нашей борьбы за ценности, несомненно, будет в повестке дня Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявил, что санкции против олигархов из окружения Путина заставят РФ согласиться на реальную миротворческую миссию на Донбассе.

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