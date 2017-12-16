Санкции против олигархов из окружения Путина заставят РФ согласиться на реальную миротворческую миссию - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что санкции против российских олигархов из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина заставит РФ согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.

Об этом он сказал во время включения из Нью-Йорка в эфире телеканала "Интер".

"Будет опубликован список не только российских активов, но я также понимаю и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом. И я считаю, что это будет очень мощный толчок в том, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе (для миротворческой миссии ООН - УНИАН)", - подчеркнул Климкин.

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"И то, о чем мы говорим, это возвращение Донбасса Украине. Возвращение Донбасса к нормальной жизни и в наше правовое поле. И для этого формула очень проста, я ее сегодня сказал: это означает, что Россия out (покидает Донбасс - УНИАН), Россия выходит, и международный компонент заходит (миротворческая миссия ООН)", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, перед отъездом в Нью-Йорк глава МИД Украины сказал, что давление на Россию будет продолжаться. "У нас есть на это некоторые дополнительные идеи и с американской стороной, и, соответственно, с Европейским Союзом", - заявил Климкин.

Министр пояснил, что речь идет также о новых санкциях. "Вы знаете, что в феврале будут опубликованы новые санкции в отношении российских активов, в том числе российских олигархов. Есть, конечно, и новые идеи. Только что Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, поскольку Россия нарушает договор о ракетах средней и малой дальности. Есть, конечно, и механизмы политического давления", - сказал Климкин.

В конце ноября Климкин сообщил, что Министерство финансов США в январе подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

11 ноября Климкин сообщил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная Республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции Организации Объединенных Наций о миротворческой миссии на Донбассе. В сентябре Климкин заявлял, что в процессе подготовки к размещению миротворцев на Донбассе Совет безопасности ООН должен одобрить не одну резолюцию. По его словам, первая резолюция будет «технической», в которой необходимо определить окончательную цель, которую надо достичь в результате размещения миротворцев на Донбассе. Следующим шагом должны стать консультации относительно мандата миссии миротворцев.

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Также глава МИД заявлял, что миротворческая миссия ООН должна способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.

20 сентября президент Украины Петр Порошенко во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.

Перед этим президент РФ Владимир Путин выразил согласие на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он заявил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.