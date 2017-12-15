Поставки РФ оружия и военных является главной причиной обострения ситуации на Донбассе - постпред Украины в Женеве

Постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко отмечает, что поставки Россией оружия и военного персонала является главной причиной обострения ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается на сайте Постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Отмечается, что сегодня в Совете ООН по правам человека состоялся интерактивный диалог о ситуации с правами человека в Украине. В частности, был представлен очередной 20-й доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в области прав человека в Украине. Доклад подготовлен по итогам деятельности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в период с 16 августа по 15 ноября 2017 года.

Он был представлен заместителем верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор. Она привлекла внимание к грубым нарушениям прав человека на оккупированном Донбассе и во временно аннексированном Крыму, говорится в сообщении.

«Постоянный представитель Украины Клименко подчеркнул, что непрерывные поставки Российской Федерацией оружия и военного персонала на Донбасс через неконтролируемые участки границы между Россией и Украиной остается главной причиной эскалации в ОРДЛО. Серьезные нарушения прав человека Российской Федерацией на территории Украины могут быть остановлены только при условии деоккупации Крыма, вывода российских регулярных военных формирований, наемников и оружия из Донбасса, освобождение заложников и незаконно удерживаемых граждан Украины», - подчеркивается в сообщении.

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Отмечается, что положительно была отмечена работа Мониторинговой миссии по документированию масштабных преступлений, совершенных против украинских граждан в оккупированном Крыму, на территорию которого российские оккупационные власти запрещают доступ международным правозащитным механизмам. В этом контексте Клименко подчеркнул, что привлечение оккупационной власти к ответственности за невыполнение своих обязательств по международному праву является главной целью резолюции «Ситуация в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)». Участники дискуссии были призваны поддержать данный документ во время его рассмотрения на следующей неделе на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«В свете рекомендаций Венецианской комиссии, высказанных в отношении отдельных положений закона Украины «Об образовании», Клименко подчеркнул, что решение Комиссии позволяет перевести вопрос о дальнейшей реализации образовательной реформы в Украине исключительно в экспертную сферу. Была выражена надежда на конструктивный подход партнеров Украины и готовность нашего государства предоставлять всю необходимую информацию о следующих шагах Украины с целью обеспечения прозрачности процесса реформирования образования и избежания дальнейшей политизации или недоразумений», - сказано сообщении.

В дискуссии приняли участие делегации 22 стран-членов ООН, ЕС и неправительственных международных организаций.