Вместе с холодами на Донбасс приходит эскалация - ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предостерегает от эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины в связи с началом холодов. "Когда замерзает земля, к сожалению, становится еще легче перемещать тяжелое вооружение", - отметил первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александер Хуг в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщает DW.

По его словам, в последние недели и без того наметился "постоянный рост" числа нарушений режима прекращения огня.

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ОБСЕ еще в конце сентября предупреждала об эскалации конфликта и увеличении числа нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения с применением минометов, артиллерии, стрелкового оружия и пулеметов. С начала 2017 года в зоне конфликта погибли 68 мирных жителей, более 320 получили ранения.

"Конфликт далек от стадии "замороженного". Он по-прежнему в активной фазе. И очень непредсказуемый. Если те меры, которые были оговорены в Минске, не будут выполнены полностью, конфликт и дальше будет оставаться непредсказуемым. Он принесет еще больше страданий мирному населению", - заявил в ноябре Хуг в интервью DW.

В конце августа члены трехсторонней контактной группы в составе представителей России, Украины и ОБСЕ договорились о введении в Донбассе режима прекращения огня в связи с началом учебного года.