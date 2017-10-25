В НАПК пообещали проверить полумиллионный выигрыш Ляшко в лотерею

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что в ближайшее время проверят декларацию народного депутата Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко после информации о том, что он задекларировал три выигрыша в лотерею на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает НАПК на своей странице в Facebook. «Учитывая общественный резонанс субъекте декларирования - народного депутата Украины Олега Ляшко, согласно закону, Национальное агентство отмечает, что осуществит соответствующую проверку предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что в случае выявления нарушений Национальным агентством будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее общей суммой в 571,045 грн. В то же время в представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыши Ляшко или других игроков, ссылаясь на то, что это конфиденциальная информация.