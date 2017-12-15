РФ может начать широкомасштабные боевые действия против Украины в любой момент - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов проинформировал Организацию Североатлантического договора (НАТО) о деятельности оккупационной администрации Российской Федерации на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба СНБО, Турчинов и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приняли участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов стран-членов Альянса в Брюсселе.

В частности, секретарь СНБО выступил с развернутым докладом о ситуации в сфере безопасности на востоке Европы и вариантах ее развития, противодействии гибридной агрессии Российской Федерации, а также проинформировал о первоочередных мерах, направленных на укрепление безопасности Украины. Он назвал реваншистскую политику Российской Федерации, направленную на восстановление своего регионального и отчасти глобального доминирования, «главным фактором, определяющим дестабилизацию ситуации безопасности на востоке Европы и на континенте в целом».

Также Турчинов акцентировал внимание на продолжающейся агрессии России по отношению к Украине, отметив, что Россия методично превращает Крым в мощную военную базу, а за время кровопролитной войны на Донбассе погибли уже более 10 300 человек, из них более 2500 гражданских и более 200 детей. «Мирные города Украины превращены россиянами в полигон для испытания современных видов боевой техники и вооружения», - подчеркнул Турчинов.

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Секретарь СНБО отметил, что «на Донбассе действуют не повстанческие формирования, а российские вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ». По его словам, РФ развернула на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей мощную военную группировку, которая является составной 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

«Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства по приказу Кремля в любой момент. Причем решение Путина не будет зависеть от действий Украины. Наоборот, гораздо более важным фактором для начала внешнеполитических и военных авантюр РФ является развитие внутриполитической ситуации в России», - сказал Турчинов.

Он добавил, что быстро растет угроза и для государств-членов НАТО.

Отдельно секретарь СНБО поблагодарил союзников за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что крайне важным является укрепление международной коалиции в поддержку Украины и недопущение снятия санкций с РФ до полного восстановления территориальной целостности нашего государства.