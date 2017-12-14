Украина отвечает всем критериям для присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО - Турчинов (видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечает, что Украина отвечает всем критериям для присоединения к Программе расширенных возможностей Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов сказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии на востоке Украины и стоящие сейчас перед Украиной гибридные угрозы.

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По словам секретаря СНБО, по сравнению с 2014 годом сегодня в Украине качественно новая армия, способная защищать страну. «Исходя из тех вызовов, которые сегодня стоят перед государством, значительная часть средств государственного бюджета направлена на оборону и безопасность Украины. Общие расходы на безопасность и оборону в 2017 году превысили 5% ВВП», - сказал он и добавил, что аналогичная ситуация - и с бюджетом на 2018 год.

Собеседники обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины, перехода на стандарты НАТО и сложности на этом пути.

Турчинов поблагодарил Столтенберга за заявление на Международном форуме безопасности 17 ноября в Галифаксе (Канада) о том, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии, отметив, что Украина для продвижения на пути в НАТО «сфокусирована на реформах, на модернизации сектора безопасности и обороны, борьбе с коррупцией и усилении демократических институтов».

Секретарь СНБО подчеркнул, что новым важным этапом взаимодействия Украины и НАТО может стать присоединение Украины к Программе расширенных возможностей. «По заключению военных экспертов стран-партнеров, Украина отвечает всем критериям, которым должен соответствовать потенциальный участник Программы», - сказал Турчинов.

Он высоко оценил солидарность и единство государств-членов НАТО в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2016 президент Украины Петр Порошенко направил в НАТО официальное письмо с просьбой включить Украину в Программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Programme).

Сейчас в рамках Программы расширенных возможностей с НАТО сотрудничают Швеция и Финляндия. Речь идет о совместимости, соответствии стандартам НАТО.