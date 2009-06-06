Бютовцы с Западной Украины совещались с Тимошенко отдельно

На заседании фракции БЮТ в пятницу вечером состоялось рейтинговое голосование об участии блока Тимошенко в коалиции с Партией регионов. Почти вся фракция проголосовала за вступление в коалицию.

"Против коалиции БЮТ и Януковича выступили только 9 депутатов из более 120 присутствовавших", - рассказал собеседник "Украинской правды".

Тимошенко попросила не считать это голосование официальным, поскольку в собрании не принимала участие часть депутатов-оппонентов этого решения.

Так, на заседании фракции отсутствовала группа депутатов из Западной Украины.

Они отдельно встречались с Тимошенко в пятницу днем в здании правительства, где она пыталась убедить их в необходимости коалиции.

Ожидается, что окончательное голосование фракция БЮТ по этому поводу проведет во вторник утром.