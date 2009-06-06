Литвин: в ближайшее время будут изменения в составе правительства

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что в ближайшее время будут изменения в составе правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

По словам спикера, в ВР уже зарегистрирован ряд проектов постановлений относительно кадровых изменений (речь идет, в частности, об отставке министра юстиции Николая ОНИЩУКА, вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА – УНИАН), и они будут поддержаны парламентом.

В.ЛИТВИН также считает, что эти кадровые изменения будут поддержаны и в обществе .

В то же время председатель ВР подчеркнул, что в случае создания новой коалиции “будут значительные кадровые изменения, поскольку назначения-увольнения будут отвечать договоренностям между основными участниками политической игры”.