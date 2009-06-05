ПР и БЮТ нужна рабочая неделя, чтобы объявить о свадьбе?

Решение Партии регионов и БЮТ работать на следующей неделе в пленарном режиме принято с целью как можно скорейшего объявления о создании коалиции и внесения изменений в Конституцию.

Об этом заявил народный депутат от «Нашей Украины – Народной самообороны» Владимир КАРПУК, сообщили УНИАН в пресс-службе движения «За Украину!».

«Им важно во вторник объявить о создании коалиции, поспешно принять кадровые решения и изменить Конституцию», - сказал В.КАРПУК, отметив, что «предполагаемая «свадьба» ПР и БЮТ на этой неделе не состоялась из-за разногласий». Ведь каждая сила хочет выбить преференции сама для себя, убежден парламентарий.

В.КАРПУК также заявил, что ему известно о запланированной на сегодняшний вечер встрече Юлии ТИМОШЕНКО "с инакомыслящими, которые есть во фракции БЮТ". По его словам, это около 15-20 депутатов. «Мы надеемся, что эти люди еще не утратили чувство национального патриотизма, уважения к своему государству», - отметил член группы «За Украину!».

«Сегодня будет принято решение о создании коалиции, и оно будет принято тайно, - отметил В.КАРПУК. - Даже знаковые политики в БЮТ и ПР не знают о договоренностях, которые ведут их лидеры». «Так же и все стратегические решения в будущем в этой коалиции будут приниматься на уровне 2-3 людей», - убежден депутат.