Сенатор-соавтор документа о военной помощи Украине объяснил ее детали

Сенатор Роб Портман - который является соавтором положения по Украине в подписанном президентом США Трампом законе, предусматривающем ассигнования на сумму $700 млрд на оборонные цели США в специальном заявлении на своем сайте привел подробности только что принятого официального документа. Портман - соучредитель и сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США, передает Голос Америки.Читайте такжеУкраина уже получает от США оперативно-тактическое оружие - ЧалыйВ частности, подписанный президентом США военный бюджет подтверждает выделение $350 млн помощи Украине, "в том числе с летальным и нелетальним вооружением, военной подготовкой и технической помощью".

Впервые, поправки авторства Портмана, которые сейчас приобрели статус закона, предусматривают поддержку, направленную на усиление украинского флота, который сильно пострадал после захвата Россией Крыма. Поправки также привязывают оказание поддержки со стороны США к прогрессу по ключевым реформам, включительно с установлением контроля общественности за военными, кооперацией и координацией усилий украинского парламента по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины и вооруженных сил, улучшение в области сохранения высокой боеготовности (sustainment capabilities - ред.), учет имущества и обеспечение безопасности чувствительных иностранных технологий безопасности. Нынешний пакет помощи Украине соответствует рамкам, установленным с помощью предыдущих правок Портмана в военных бюджетах США 2016 и 2017 годов", - говорится в заявлении на сайте сенатора Портмана.

Также обращается внимание на то, что подписанный президентом США закон продолжает предыдущие усилия Портмана, направленные на обеспечение "инструментами, необходимыми для того, чтобы ответить на агрессию России с помощью следующих шагов:

Помощь рассчитана на два года, что предоставляет Минобороны и Госдепу США достаточно времени для того, чтобы выделить и потратить средства, которые авторизуються для них в рамках закона;

Уточнение того факта, что помощь привязана к выполнению Украиной определенных требований, а также детализации методологии оценки прогресса Украины в сфере необходимых институциональных реформ в обороне. Ключевые требования относительно улучшения теперь включают поддержку боеготовности, учет имущества и прогресс в сфере улучшения безопасности чувствительных, или защищенных патентами иностранных оборонных технологий. Минобороны США также обязуется разработать четкую методологию заверения прогресса Украины;

Приобщение радаров ПВО и РЛС береговой обороны, технологий морских мин и средств противодействия таким минам, средств прибрежной и береговой обороны (littoral and coastal defense craft) в перечень авторизированной помощи США. Эти дополнения отражают насущные потребности украинских военных, которые не удовлетворили в предыдущих бюджетах - как то противотанковые вооружения, безопасные средства коммуникаций и контрбатарейные радары.

Упрощение использования помощи СШАна покрытие медицинских и немедицинских расходов, связанных с уходом за ранеными украинскими военными, а также - облегчение широкой медицинской подготовки и помощи украинцам со стороны США.