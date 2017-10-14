Чалый обсудил с Волкером восстановление территориальной целостности Украины с помощью миротворцев

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер и посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу, в ходе которой обсудили шаги по восстановлению территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

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«Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу со Специальным представителем США по вопросам Украины, Послом Куртом Волкером. Дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе, и дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН», - говорится в сообщении.

Волкер в Twitter написал, что провел с Чалым «хорошую встречу», в ходе которой обсудил с ним «идеи о роли ООН в выполнении «Минска».