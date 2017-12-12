Трамп подписал оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп сегодня подписал закон об оборонном бюджете США на 2018 год, которым предусмотрено предоставление Украине 350 млн долл. помощи на политику в сфере безопасности.

Как сообщает Голос Америки, подписанный закон предусматривает ассигнования на сумму 700 млрд долларов на оборонные потребности США.

В законе также предусматривается продолжение мероприятий по противодействию агрессии со стороны России. Речь идет о продлении срока действия ограничений на военное сотрудничество с Россией, а также о мерах против действий, направленных на признание суверенитета РФ над Крымом.

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Кроме помощи Украине в сфере безопасности, документом предусматривается поддержка Европейской инициативы сдерживания, продолжение усилий по подготовке сил безопасности восточноевропейских стран в рамках международных учений и оказание помощи странам Балтии с целью повышения их потенциала по сдерживанию агрессии со стороны России.

Документ также предусматривает составление ежегодных докладов о действиях России в сфере безопасности, распространении дезинформации и пропаганды.

Кроме того, Конгресс подчеркивает важную роль основанного при НАТО центра сбора и обобщения разведывательной информации на фоне усиления угроз со стороны РФ.

Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/tramp-oboronnyy-budget/4160562.html

Как сообщал УНИАН, Сенат США (верхняя палата Конгресса) одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны» 16 ноября.

В Посольстве Украины в США после одобрения документа Сенатом отметили, что закон санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и обороны.

«Так, в документ включены положения, которые позволяют использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности Воздушных и Военно-морских сил нашего государства», - подчеркнули украинские дипломаты.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», - отметили в посольстве.