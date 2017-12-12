Трамп подписал оборонный бюджет США
Вашингтон направит $350 млн Украине на оказание военной помощи.
Президент США Дональд Трамп сегодня подписал закон об оборонном бюджете США на 2018 год, которым предусмотрено предоставление Украине 350 млн долл. помощи на политику в сфере безопасности.
Как сообщает Голос Америки, подписанный закон предусматривает ассигнования на сумму 700 млрд долларов на оборонные потребности США.
В законе также предусматривается продолжение мероприятий по противодействию агрессии со стороны России. Речь идет о продлении срока действия ограничений на военное сотрудничество с Россией, а также о мерах против действий, направленных на признание суверенитета РФ над Крымом.
Читайте такжеУкраина уже получает от США оперативно-тактическое оружие - Чалый
Кроме помощи Украине в сфере безопасности, документом предусматривается поддержка Европейской инициативы сдерживания, продолжение усилий по подготовке сил безопасности восточноевропейских стран в рамках международных учений и оказание помощи странам Балтии с целью повышения их потенциала по сдерживанию агрессии со стороны России.
Документ также предусматривает составление ежегодных докладов о действиях России в сфере безопасности, распространении дезинформации и пропаганды.
Кроме того, Конгресс подчеркивает важную роль основанного при НАТО центра сбора и обобщения разведывательной информации на фоне усиления угроз со стороны РФ.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/tramp-oboronnyy-budget/4160562.html
Как сообщал УНИАН, Сенат США (верхняя палата Конгресса) одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны» 16 ноября.
В Посольстве Украины в США после одобрения документа Сенатом отметили, что закон санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и обороны.
«Так, в документ включены положения, которые позволяют использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности Воздушных и Военно-морских сил нашего государства», - подчеркнули украинские дипломаты.
«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», - отметили в посольстве.