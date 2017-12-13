Игра "Угадай мелодию": в ГПУ прокомментировали экспертизу разговора Саакашвили с Курченко

Генеральная прокуратура Украины владеет многочасовыми записями разговоров в рамках «дела Саакашвили» и настаивает на их подлинности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

«Записей гораздо больше, те, которые демонстрировались (на брифинге генпрокурора 5 декабря - УНИАН), отражали лишь отдельные эпизоды разговоров. Сразу скажу, что записей много часов, они оригинальны», - заявил он.

При этом Лысенко отметил, что генеральный прокурор неоднократно уже заявлял о том, что прокуратура в случае необходимости готова к проведению экспертиз этих записей, в том числе с привлечением международных экспертов, как из ФБР США, так и из Скотланд-Ярда.

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«Что касается этого действия, то можно сравнить проведение этой экспертизы с задачей угадать мелодию» по двум нотам, то есть сделать вывод по двум нотам, какая это мелодия, невозможно. Например, берем две ноты - фа и соль, они используются в различных музыкальных произведениях, но сделать полное заключение, к какому музыкальному произведению они принадлежат или не принадлежат, это невозможно. Я прошу коллег выводы предыдущей экспертизы, которые были проведены, не считать главными, а только понимать, что у нас есть специализированные структуры, которые могут сделать соответствующие исследования», - заявил представитель Генпрокуратуры, комментируя выводы эксперта по фоноскопии Киевского независимого судебно-экспертного учреждения Кирилла Ускова по обнародованным Луценко записям.

Кроме того, Лысенко отметил, что «решение об обращении в международные организации, в том числе экспертные, принимаются в суде. Если суду будет недостаточно доказательств или возникнут сомнения в оригинальности этой записи, то суд вправе принять решение об обращении к международным экспертам».

Напомним, 5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции обнародовал записи разговоров экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили с соратником экс-президента Украины Виктора Януковича, украинским бизнесменом беглым Сергеем Курченко и соратников Саакашвили с доверенным лицом Курченко.

В свою очередь издание "Украинская правда" со ссылкой на эксперта по фоноскопии Кирилла Ускова отмечает, что запись разговора Саакашвили с Курченко, обнародованная ГПУ, могла быть смонтирована из фрагментов из разных разговоров.

После проведения экспертизы для телеканала ZIK специалист пришел к следующим выводам: записи были смонтированы, содержат, по крайней мере, 24 фрагмента, не могут быть доказательствами в суде, фрагмент высказываний о захвате Харькова может быть вырезанным из другого разговора, фрагмент разговора "Курченко" - "Саакашвили" мог быть сделан путем объединения элементов разных разговоров.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.