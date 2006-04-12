”Нефтегаз” уже продает ”Мерседес” Ивченко

Новый "Мерседес", на котором ездил глава "Нефтегаза Украины" Алексей Ивченко, передан салону для продажи.

Об этом Украинской правд е сообщил руководитель пресс-службы компании Сергей Лукьянчук.

Он не смог дать более детальную информацию, в частности, о том, в какой салон отправили автомобиль и используется ли он до сих пор.

"Факт в том, что поручение президента выполняется – "Мерседес" уже продается", - подчеркнул Лукьянчук.

Как известно, президент Виктор Ющенко заявил, что приказал Ивченко продать "Мерседес" S-класса стоимостью более 1 миллиона гривен, который недавно был приобретен для автопарка компании.

Кроме того, президент сообщил, что будет настаивать на моратории на такие операции, как закупка госслужащими подобных машин, квартир и т.п.

Справка УНИАН. 7 апреля интернет-издание “Украинская правда” сообщило, что недавно А.ИВЧЕНКО приобрел новый автомобиль Mercedes-Benz S-Class стоимостью 215 тыс. долл. (1 млн. 85 тыс. 750 грн.).

В январе-марте Генеральное представительство немецкого автоконцерна DaimlerChrysler AG в Украине – ОАО "АвтоКапитал" (г.Киев) через сеть своих официальных дилеров сократило продажи новых автомобилей Mercedes-Benz различных модификаций на 8,9%, или на 27 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, до 277 штук. Лидером продаж по итогам января-марта стали автомобили Mercedes-Benz Е-Class. В частности, в январе-марте было реализовано в Украине 64 автомобиля Е-Class. Кроме того, в январе-марте компания реализовала в Украине 62 автомобиля S -Class, 53 – М-Class, 39 – С-Class, 27 – A-Class, 15 – В-Class и 2 – R-Class и др.