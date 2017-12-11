Яценюк: обращение Януковича к Путину о вводе российских войск - попытка легитимизации вторжения в Украину

Обращение Януковича от 1 марта 2014 года к Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины имело очень большое значение для России, «ведь легитимизировало ее вторжения на территорию Украины»: «Это заявление имело целью избежать уголовной международно-правовой ответственности для российского руководства за решение о незаконной аннексии Крыма», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во время дачи показаний по делу о государственной измене Виктора Януковича, которое рассматривается в Оболонском районном суде Киева 11 декабря.

Отвечая на вопросы защиты, Арсений Яценюк сообщил, что о соответствующем обращение Януковича ему стало известно из официальных заявлений президента России Владимира Путина, постоянного представителя Российской Федерации в ООН Виталия Чуркина и заявления министерства иностранных дел Российской Федерации.

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Владимир Путин, как напомнил лидер «Народного фронта», лично сообщил, что к нему поступило заявление от Януковича: «Янукович обращался к президенту России с целью введения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. Такое заявление было обнародовано и представлено для международной общественности как будто легитимизация военной агрессии против Украины».

«Это была подготовленная операция российского руководства по захвату Украины. Российское руководство очень хорошо знает, что такое международное право и ответственность в судах, в том числе и в Гаагском трибунале. Поэтому такое заявление для российского руководства служило основным – легитимизацией вторжения на территорию Украины», - подчеркнул он.

«Они этим заявлением хотели ввести в заблуждение все мировое сообщество. Российская пропагандистская машина работала настолько сильно и пыталась представить то, что происходит в Украине и в Крыму - в том свете, которое было выгодно для России», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что, чтобы не быть преследуемыми в международном трибунале, «Владимир Путин вместе с Виктором Януковичем договорились о том, что Виктор Янукович подпишет это заявление, и оно будет представлено международному сообществу как заявление якобы легитимного президента о вводе российских войск на территорию Украины».

Отвечая на вопрос в ходе судебного заседания Арсений Яценюк подчеркнул, что тогдашний постпред России в ООН Виталий Чуркин публично представил фотокопию с оригинала этого заявления во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций: «в Соответствии с правилами и процедурами ООН, в том случае, если документ признается официальным, он распространяется среди членов Совбеза, и на отдельное требование может быть получен государствами-членами Организации Объединенных Наций. Поскольку этот документ имел статус официального, то он не просто был (обнародован) в средствах массовой информации. Мне официально было сообщено о его наличии нашим Постоянным Представителем при Организации Объединенных Наций Юрием Сергеевым».