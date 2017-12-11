Суд допрашивает Авакова по делу о госизмене Януковича (видео)

В Оболонском районном суде города Киева, который рассматривает дело по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича, проходит допрос в качестве свидетеля обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, Аваков на украинском языке попросил суд разрешить ему давать показания на "слобожанском" языке и сразу перешел на русский язык.

"Я дам свободные показания, но я прошу суд в соответствии с пунктом 4, - давать показания на родном языке, которым удобно воспользоваться, - слобожанским языком, как его некоторые называют, русским", - сказал Аваков.

Ранее сегодня был допрошен экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Напомним, на заседании в пятницу суд удовлетворил ходатайства стороны обвинения о допросе ряда высокопоставленных чиновников и политиков в качестве свидетелей. Так, среди тех, кто должен явиться в суд, кроме Авакова и Яценюка, есть президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.

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Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.