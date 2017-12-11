Суд по делу о госизмене Януковича проводит допрос Яценюка (видео)

В заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, начался допрос как свидетеля стороны обвинения бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим частные адвокаты Януковича заявили, что не желают заслушивать показания свидетелей обвинения, пока государственный адвокат Игорь Ляшенко не вышел из судебного процесса.

Вместе с тем сторона обвинения заявила, что препятствий для заслушивания свидетелей нет.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Суд, в частности, приобщил к защите интересов Януковича трех частных адвокатов - Андриану Фозакош, Виталия Сердюка, Игоря Федоренко. Сердюк и Федоренко уже защищали интересы экс-президента в этом деле, однако в июле вышли из судебного процесса.

Ранее источник УНИАН в прокуратуре сообщил, что сегодня в суде допросят Яценюка и главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова.