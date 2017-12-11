"Покажу, как может умирать президент": Саакашвили готов продолжать голодовку
12:50, 11 декабря 2017Политика
4401
Саакашвили говорит, что продолжит голодовку, если его вернут в тюрьму.
Михеил Саакашвили / REUTERS
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что готов продолжать голодовку.
Читайте такжеСуд над Саакашвили: под зданием произошла стычка, бросили дымовую шашку (фото)
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в помещении Печерского суда в Киеве, где ему избирают меру пресечения.
Он подчеркнул, что не хочет быть «узником олигархата».
«Если меня вернут в тюрьму, я буду продолжать голодовку», - заявил Саакашвили.
"Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать", - сказал Саакашвили, слова которого передает ТСН.
Также он призывает всех своих сторонников собираться под зданием суда.
В зал также пришла его жена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Задержание Саакашвили