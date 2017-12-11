"Покажу, как может умирать президент": Саакашвили готов продолжать голодовку

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что готов продолжать голодовку.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в помещении Печерского суда в Киеве, где ему избирают меру пресечения.

Он подчеркнул, что не хочет быть «узником олигархата».

«Если меня вернут в тюрьму, я буду продолжать голодовку», - заявил Саакашвили.

"Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать", - сказал Саакашвили, слова которого передает ТСН.

Также он призывает всех своих сторонников собираться под зданием суда.

В зал также пришла его жена.