"Покажу, как может умирать президент": Саакашвили готов продолжать голодовку

12:50, 11 декабря 2017
Политика
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Саакашвили говорит, что продолжит голодовку, если его вернут в тюрьму.

Михеил Саакашвили / REUTERS

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что готов продолжать голодовку.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в помещении Печерского суда в Киеве, где ему избирают меру пресечения.

Он подчеркнул, что не хочет быть «узником олигархата».

«Если меня вернут в тюрьму, я буду продолжать голодовку», - заявил Саакашвили.

"Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать", - сказал Саакашвили, слова которого передает ТСН.

Также он призывает всех своих сторонников собираться под зданием суда.

В зал также пришла его жена.

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