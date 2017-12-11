Суд над Саакашвили: прибыла жена опального политика, въезды в здания суда заблокированы автомобилями полиции (фото, видео)

По состоянию на 9:15 под Печерским судом, куда утром привезли экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, собираются активисты. Сейчас на месте около 20 человек.

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По словам помощницы Саакашвили Ирины Федоренко, сейчас в суде присутствует супруга экс-президента Грузии Сандра Рулофс, передает "Украинская правда".

Суд оцепили правоохранители, их около 150 человек. Два въезда к зданию суда заблокированы автомобилями полиции.

Несколько автобусов Нацгвардии дополнительно стоят во дворе Киевской администрации. На месте также два пожарных авто.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.