Украинца избрали главой подразделения Венецианской комиссии

15:50, 09 декабря 2017
Политика
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Как сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской Комиссии выбрали Сергея Головатого.

Вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской Комиссии выбрали Сергея Головатого / фото day.kyiv.ua

Вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской Комиссии выбрали Сергея Головатого, члена "Венецианки" от Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, пишет Европейская правда.

"Еще одна хорошая новость из Венеции: одного из лучших юристов Украины Сергея Головатого как только избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской Комиссии. Это международное признание авторитета нашего специалиста", - написал он.

Как известно, в марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Головатого - основателя Украинской правовой фундации, член-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

Занимал пост главы Минюста с 1995 до 1997 г., и в 2005-2006 гг.

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Теги: #Венецианская комиссия#Сергей Головатый