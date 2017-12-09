Украинца избрали главой подразделения Венецианской комиссии

Вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской Комиссии выбрали Сергея Головатого, члена "Венецианки" от Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, пишет Европейская правда.

"Еще одна хорошая новость из Венеции: одного из лучших юристов Украины Сергея Головатого как только избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской Комиссии. Это международное признание авторитета нашего специалиста", - написал он.

Еще одна хорошая новость из Венеции: одного из лучших конституционалистов Украины Сергея Головатого как только избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права (aka правовладдя) Венецианской Комиссии. Это признание авторитета нашего специалиста✌️ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2017

Как известно, в марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Головатого - основателя Украинской правовой фундации, член-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

Занимал пост главы Минюста с 1995 до 1997 г., и в 2005-2006 гг.