В "Рухе новых сил" пока не знают, когда Саакашвили привезут в суд

Михеил Саакашвили пока не получал ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Об этом в комментарии ТСН. ua заявил соратник Саакашвили, нардеп Юрий Деревянко.

«Мы сами пока не знаем, когда состоится судебное заседание. Они (прокуроры - ред.) могут вручить ходатайство в любой момент и защите предоставят три часа на ознакомление. Формально у них 72 часа для избрания меры пресечения с момента задержания», - пояснил Деревянко.

Кроме того, нардеп отметил, что Саакашвили в СИЗО держится мужественно и призывает украинцев выйти в воскресенье на марш в поддержку объявления импичмента президенту Петру Порошенко.

«Михеил говорит, что даже несмотря на то, что его изолировали, мы все равно должны выйти на марш в воскресенье, это будет мирный марш протеста против произвола, за импичмент и марш за свободу. Он начнется в 12 утра в парке Шевченко», - добавил политик.

Вместе с тем он не смог сообщить об условиях содержания Саакашвили, пояснив, что собирается навестить его сегодня днем.

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"Мы хотим в 15 часов попасть к нему и передать ему медикаменты, ведь он был простуженым, а также личные вещи гигиены», - отметил Деревянко.

Напомним, вечером 8 декабря полиция задержала Саакашвили и отвезла в изолятор СБУ на Аскольдовом переулке. Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что сейчас планируются следственные действия и обращение в суд относительно избрания меры пресечения для политика.

Политику вменяют содействие участникам преступных организаций. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Источники в правоохранительных органах утверждали, что Саакашвили задержали в квартире полицейского Юрия Покиньбороды. Он, в свою очередь, заявляет, что его могут ликвидировать.