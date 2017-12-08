Лавров сравнил миссию миротворцев ООН на Донбассе с "оккупационной администрацией"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США предлагают ввести на оккупированный Донбасс «администрацию ООН». Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, об этом Лавров сказал накануне поздно вечером по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Vienna. OSCE Ministerial. #RU FM Lavrov calls the initiative to deploy the UN peacekeeping mission in Donbas “an intention to create an occupation administration” there. I believe that the occupation administration is already there. That’s #Russian occupation administration. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

В частности, глава МИД подчеркнул, что по Украине у США и России «еще меньше совпадающих подходов», чем по урегулированию в Сирии.

«То, что мы услышали от представителя США Курта Волкера, – это совсем противоположный подход. Он заключается в том, чтобы, не зацикливаясь на вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, первым делом ввести туда, по сути, ооновскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в провозглашенных «ДНР» и ЛНР», - сказал Лавров.

На заявления Лаврова ответил глава МИД Украины Павел Климкин, который заявил, что оккупационная администрация РФ на Донбассе уже присутствует.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Климкин сообщил, что Украина, США и Германия имеют фактически готовый проект резолюции ООН о миротворческой миссии на Донбассе. В сентябре Климкин заявлял, что в процессе подготовки к размещению миротворцев на Донбассе Совет безопасности ООН должен одобрить не одну резолюцию. По его словам, первая резолюция будет «технической», в которой необходимо определить окончательную цель, которой надо достичь в результате размещения миротворцев на Донбассе. Следующим шагом должны стать консультации относительно мандата миссии миротворцев.

Также глава МИД заявлял, что миротворческая миссия ООН будет способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.