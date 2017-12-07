Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл заседание парламента, завтра пленарного заседания не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание было закрыто около 23.30.

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Перед этим Парубий поставил на голосование предложение работать завтра не в пленарном режиме, а в комитетах и ​​фракциях.

Предложение поддержал 231 народный депутат из 326, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент продлил действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года, принял госбюджет на 2018 год и ряд законов, необходимых для его сбалансирования, а также уволил депутата от «Самопомочи» Егора Соболева от должности председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.