В полиции заявили, что часть сторонников Саакашвили утром во главе с нардепом находилась "с дубинками и палками" в холле отеля "Киев"

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик заявила, что в результате штурма под Радой четверо полицейских травмированы.

На данный момент известно о шестерых пострадавших гражданских, добавила она в комментарии телеканалу NewsOne.

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Также Блищик рассказала, что часть активистов находится на территории лагеря, а другая во главе с народным депутатом "с дубинками и палками - в холле отеля "Киев".

"Активисты, очевидно, не хотели выдавать Михаила Саакашвили и, соответственно, произошла стычка", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в Мариинском парке на рассвете произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

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Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор.

В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.

Позже в полиции заявили, что они проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.