Сторонники Саакашвили после попытки штурма собирают брусчатку и складывают шины (фоторепортаж)
Сторонники Саакашвили вооружаются подручными средствами, от деревянных палок до огнетушителей.
Народный депутат Семен Семенченко призвал сторонников Михеила Саакашвили после попытки штурма их палаточного городка полицией к обороне прямо на месте.
"Они нас боятся больше, держим оборону и не отходим", - кричал нардеп, слова которого передает "Страна".
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Всего, по приблизительным данным, собралось около 50 человек. Они сложили шины перед баррикадами и насобирали брусчатки.
Кроме того, сторонники Саакашвили вооружаются подручными средствами, от деревянных палок до огнетушителей.
Как сообщал УНИАН, в Мариинском парке произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.
Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор. В ответ люди начали избивать их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.