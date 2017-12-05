Геращенко заявил, что соратник Саакашвили купил Bentley за деньги Курченко на организацию протестов

Соратник лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили - Сиверион Дангадзе приобрел автомобиль Bentley на деньги беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщил народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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"На деньги, полученные от доверенного лица Сергея Курченко на организацию массовых протестов, доверенное лицо Михаила Саакашвили - Сиверион Дангадзе, купил подержанный автомобиль Bentley, номерной знак АА0400ХІ, для организации снабжения палаточного городка, подвоза воды, дров и продуктов", - написал он.

Как пишет Геращенко, автомобиль был зарегистрирован на руководителя Бориспольской партийной организации "Рух нових сил" Саакашвили - Ярослава Сарафинюка.

"Поэтому, пока одни митингующие мерзли в палатках, другие, на деньги Сергея Курченко, покупали себе Bentley, как настоящие украинские борцы с коррупцией", - подытожил нардеп.

Как сообщал УНИАН, схемы бизнесмена Сергея Курченко, компании которого в 2010-2014 годах покупали сжиженный газ якобы для нужд населения по низким ценам, а потом перепродавали его по рыночным, нанесли государству 14 млрд грн убытков. Об этом в парламенте заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.