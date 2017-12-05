На Костельной в Киеве произошли очередные столкновения между правоохранителями и сторонниками Саакашвили

На улице Костельной возле Украинского Дома между правоохранителями и сторонниками экс-председателя Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили произошли очередные столкновения.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как к автомобилям, в одном из которых находится Саакашвили, направилась колонна из более 100 бойцов Национальной гвардии.

Сторонники Саакашвили, которые блокируют вывоз лидера "ДНС", пытались не пустить новоприбывших нацгвардейцев. Столкновения произошли как с вновь прибывшими нацгвардейцами, так и с работниками полиции, которые шли на помощь правоохранителям. Во время столкновений и правоохранители, и митингующие применяют слезоточивый газ. Сейчас столкновения время от времени продолжаются, а новоприбывшие нацгвардейцы перекрыли движение перед автомобилями с Саакашвили возле Европейской площади.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.