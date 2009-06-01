Минобороны пошло в атаку на Зеркало недели

Попытки опорочить армию можно расценить не иначе как инструмент для удовлетворения собственных интересов некоторых политиков, отмечается в переданном агентству УНИАН заявлении Управления пресс-службы Министерства обороны Украины.

”В последнее время некоторыми средствами массовой информации продолжались спланированные системные информационные атаки, направленные на дискредитацию Министерства обороны и Вооруженных сил Украины путем обвинений в коррупционных деяниях, в частности, относительно изменения целевого назначения земель обороны”, - говорится в заявлении.

В частности, отмечают в Минобороны, одно из изданий (“Зеркало недели” №17 за 16-22 мая – УНИАНА) обвинило руководство военного ведомства в отказе от пользования “почти 96 га земель Минобороны, большая часть из которых находится в прибрежной части и является высоколиквидным активом”.

В связи с этим в Минобороны отметили, что в конце прошлой недели по поручению министра обороны в поселке Черноморском Коминтерновского района Одесской области работала рабочая группа военного ведомства. Совместно с представителями органов местной власти, местными жителями и представителями СМИ была четко продемонстрирована позиция оборонного ведомства относительно причин прекращения пользования земельными участками площадью 96 гектаров и передачи их к землям запаса Черноморскому поселковому совету.

По данным Минобороны, из этих 96 гектаров почти 21 гектар является земельным участком вдоль побережья, который находится в зоне интенсивного оползня и на котором срочно необходимо проводить берегоукрепительные работы. 30 гектаров – это площадь, на которой в годы Великой Отечественной войны вела бои 412-я батарея, героически защищавшая Одессу и ее морскую крепость, и на этой территории запланировано построить мемориальный комплекс. Остальную землю планировалось использовать для строительства жилья для военнослужащих расположенной рядом отдельной механизированной бригады ВСУ.

”Несмотря на такие контраргументы со стороны руководства Министерства обороны, то же издание продолжило “разыгрывать карту” земельных отношений. Причем в приведенных материалах обвинения базировались на копиях внутренних документов Министерства обороны Украины, имеющие одинаковые регистрационные “исходные” номера. В частности №220/4557 от 3 декабря 2008 года”, - отмечают в ведомстве.

В связи с этим, Управление пресс-службы Минобороны уполномочено разъяснить, что в существующей в настоящее время практике делопроизводства оборонного ведомства принято документам, назначенным разным адресатам, но оформленным в один день и по одной тематике, присваивать одни же и те же номера. И такая практика оформления документов существует уже на протяжении нескольких лет.

”Так, 1 декабря 2006 года под одним исходным номером №220/4904 за подписью министра обороны (в то время Минобороны возглавлял Анатолий ГРИЦЕНКО – УНИАН) было направлено 12(!) писем на имя сельских председателей районов Киевской области об изменении целевого назначения земель обороны. В частности, сельским председателям Быковни и Семиполок предлагалось провести изменение целевого назначения земель обороны площадью 6,51 гектаров и 20 гектаров соответственно, а сельскому председателю Гуровщины – 200 (!) гектаров”, - отмечают в Минобороны и добавляют, что “в декабре 2006 года двенадцать писем из Министерства обороны под одним исходным номером относительно изменения целевого назначения земель обороны не вызывали никаких обвинений со стороны контролирующих органов и безумных атак со стороны “беспристрастной” прессы”.

Управление пресс-службы Министерства обороны заявляет, что “Вооруженные силы Украины являются государственным институтом, которые в соответствии с Конституцией Украины обеспечивают оборону Украины, защиту ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, и поэтому такие попытки опорочения армии можно расценить не иначе как инструмент для удовлетворения собственных интересов некоторых политиков”.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Зеркало недели» (№17 за 16-22 мая), Министерство обороны вместо проведения предусмотренных законом аукционов по продаже военного имущества передает земли, раньше занятые военными городками, в интересах местной власти.

В частности, в письме на имя председателя Черноморского сельсовета Коминтерновского района Одесской области министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ дает согласие на отказ от землепользования почти 96 га земель Минобороны, большая часть которых находится в прибрежной зоне и является высоколиквидным активом.

В свою очередь, 20 мая председатель Главного контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ заявил о масштабных злоупотреблениях в Минобороны в сфере землепользования.