Следователь Нацполиции заявляет, что НАПК неправомерно передало в суд составленный на него админпротокол

Заместитель начальника управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрий Бут обвинил Национальное агентство по предупреждению коррупции в неправомерной передачи в суд составленного на него протокола об административном нарушении.

Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, сегодня НАПК разместило на своем сайте информацию о направлении в суд протокола об административном правонарушении, составленного на чиновника.

По словам Бута, речь идет о полученном подарке для ребенка - собаке породы померанский шпиц, сведения о которой были внесены им в декларацию.

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«21 августа НАПК, проверив декларацию, установило, что в декларации 2015 года отсутствуют какие-либо правонарушения, признаки незаконного обогащения и основания для привлечения меня к административной или уголовной ответственности. В решении лишь отмечалось необходимость внести уточнения по подарку. Их я выполнил и внес уточнения в соответствии с требованиями закона», - отметил Бут.

Он сообщил, это решение НАПК действует до настоящего времени. Однако, отметили в МВД, по «непонятным причинам» в ноябре 2017 года его приглашают сначала через телевидение, а затем электронным письмом прибыть в НАПК уже для ознакомления с протоколом об административном правонарушении снова по поводу собаки.

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«Находясь на больничном, я письменно сообщил НАПК о невозможности прибытия в определенное время. Также письменно НАПК было сообщено и об отсутствии оснований для составления протокола и о завершении сроков давности. Однако сегодня из Интернета я узнал о том, что протокол уже направлен в суд», - подчеркнул чиновник Нацполиции.

Также в МВД отметили, что 30 ноября НАПК на своем заседании приняло решение не передавать административный протокол в отношении Бута в суд.

«Не понятно, кто и по каким причинам нарушил принятое НАПК решение и передал в суд протокол. Возможно, кто-то имеет большое желание при любых обстоятельствах, даже вопреки требованиям закона, оснований привлечь меня к ответственности?» - допускает следователь Нацполиции.

При этом сказано, что информационная кампания против Бута началась, когда следствие Нацполиции зарегистрировало уголовное производство и начало следственные действия по признакам ч. 3 ст. 258-5 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно телеканала «ИНТЕР», совладельцами которого являются народный депутат Украины Сергей Левочкин и бизнесмен Дмитрий Фирташ.