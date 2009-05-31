Кремль, обжегшись на «украинском» молоке, будет дуть на воду?

У Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА нет мотивации влиять на ход президентской избирательной кампании в Украине.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт российского Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических вопросов на постсоветском пространстве Александр КАРАВАЕВ.

«Обжегшись на молоке, дуют на воду. После провала кампании 2004-2005 года, мне кажется, лично у Владимира ПУТИНА создалась мощная идиосинкразия в отношении тех лиц, которые предлагали свои услуги на «украинском фронте». Теперь в Кремле не ПУТИН, а Дмитрий МЕДВЕДЕВ. У него нет никакой мотивации встревать в украинские дела и тем более влиять на ход избирательной кампании», - сказал А.КАРАВАЕВ.

В то же время эксперт отметил, что при этом в Москве сформировался обширный рынок различных предложений поддержать те или иные силы в Украине.

В частности, по словам А.КАРАВАЕВА, крупные российские коммерческие и промышленные холдинги, имеющие интересы в Украине, стремятся получить своих лоббистов, а в самом Киеве достаточно политиков, которые не прочь заручиться поддержкой из России.

«Очевидно, что эта поддержка должна быть, но она должна быть более тонкой и грамотной, не раздражающей национальное самосознание», - уверен эксперт.

Как подчеркнул А.КАРАВАЕВ, главное, чтобы после выборов Президента Украины Киев и Москва не оказались в еще большем тупике, чем сегодня.