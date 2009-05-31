Тимошенко увидела пример преодоления последствий кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников химической и нефтехимической промышленности с профессиональным праздником.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

“Отечественные производители и научные работники химического комплекса даже сейчас, в сложное для экономики время преодоления последствий мирового финансового кризиса, делают все возможное для обеспечения развития отрасли и ее мощностей. Позитивные тенденции в химической отрасли позволяют надеяться на то, что отрасль станет прекрасным примером преодоления последствий кризиса”, - говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства напоминает, что химическая отрасль является неотъемлемой частью национальной экономики, обеспечивает развитие промышленности, сельскохозяйственного производства, медицины, товаров бытового назначения, способствует повышению качества жизни.

“Верю, что о новейших разработках и достижениях работников отечественных химических предприятий будут знать в Украине и за ее пределами. Верю, что наступит тот день, когда во всем мире будут отдавать преимущество продукции украинских химиков”, - говорится в приветствии премьера.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила работников отрасли за целеустремленный, настойчивый, творческий труд и высокий профессионализм, а также пожелала здоровье, согласия, семейного уюта и новых творческих достижений на благо Родины.