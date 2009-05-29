Одесские депутаты против сноса советских памятников

Депутаты Одесского областного совета выступают против сноса советских памятников и за устранение границ между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление депутатское большинство облсовета, основу которого составляют представители Партии регионов, приняли сегодня по поводу апрельского решения Львовского облсовета, в котором содержится предложение дать правовую оценку преступлениям коммунистического режима в Украине.

Инициаторы заявления – депутаты от Блока Наталии Витренко - считают, в частности, что это решение является одной из «попыток отдельных политических сил, органов власти и общественных организаций исказить исторические факты развития украинской государственности и общества». И требуют от органов власти и общественных организаций отказаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в Украине, «не превознося украинский национализм времен ОУН-УПА».

Между тем депутат облсовета Афанасий РАДУКАН, представляющий одну из общественных организаций ветеранов войны в Афганистане, высказывая свое мнение по поводу заявления, предложил: «Лучше бы обратить внимание на то, как нелегко живется ветеранам у нас, в Одесской области, а затем уж заниматься ситуацией во Львове».

В то же время сессия одобрила еще два проекта решений, подготовленных фракцией «Народная оппозиция»: о торжественном праздновании 90-летия ЛКСМУ, а также «поддержке Декларации III Собора славянских народов Беларуси, России и Украины», в том числе об участии в создании «Центра славянской цивилизации».

Солидаризовашись с требованием Собора об «устранении пограничных барьеров между нашими народами» и отмене регистрационного режима «в любом виде и любой форме для граждан наших стран», облсовет также предложил исполкому Собора включить в программу празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне «благоустройство могил советских воинов в городе Стрый Львовской области».