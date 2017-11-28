В Интерпол внесли ходатайство о международном розыске Курченко

Правоохранители внесли ходатайство в генеральный секретариат Интерпола об объявлении в международный розыск беглого бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Она напомнила, что Курченко подозревается в создании преступной организации, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений.

Читайте такжеВ рамках дела Курченко суд конфисковал нефтепродуктов на 800 миллионов гривень

"Только от его преступных махинаций с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн обязательных платежей", - заявила Сарган.

Она добавила, что в мае этого года прокуратура согласовала сообщение о подозрении Курченко, он объявлен в федеральный розыск и дано разрешение на задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения.

"В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Судом уже подтверждена вина 15 фигурантов преступных сделок", - сообщила Сарган.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущих два года ввезли на территорию Украины по фиктивным документам более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

В ноябре 2015 года Хозяйственный суд Киева снял арест с денежных средств и имущества холдинга ВЕТЭК.

В июле 2017 года в рамках расследования уголовного производства суд конфисковал имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода, ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

В ноябре Киевский районный суд Одессы конфисковал в пользу государства около 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн, которые поступили на территорию Украины для реализации преступной организацией под руководством Курченко без уплаты таможенных платежей.