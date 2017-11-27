Заявление экс-сотрудницы НАПК Соломатиной о давлении из АП является новым для НАБУ - Сытник

Обнародование Анной Соломатиной информации о якобы давлении на нее со стороны чиновника Администрации президента Алексея Горащенкова является новым фактом для Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Читайте такжеЭкс-сотрудница НАПК обнародовала скриншоты якобы своей переписки с "куратором" из АП

По словам Сытника, в НАБУ была информация о влиянии Администрации президента на НАПК , но Соломатина обнародовала новые данные. При этом в Бюро не видели материалов, которые Соломатина передала.

«Я ничего не могу сказать, потому что это дело передано в Службу безопасности Украины, генеральный прокурор изменил подследственность. Поэтому мы даже начальных следственных действий там не проводили и говорить о перспективе этого дела я не могу», - сообщил глава НАБУ.

Он опроверг информацию о якобы знакомстве с Анной Соломатиной.

«Я только читал в СМИ, что она где-то работала в Кировоградской области. А комментировать какие-то слухи займет много времени», - сказал он.

Артем Сытник также заявил, что «за два с половиной года не было прямых или не прямых попыток со стороны президента влиять» на работу НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Соломатина заявила, что руководство и члены агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.

Читайте такжеЕврокомиссар жестко раскритиковал Украину за невыполнение договоренностей, которые были условием предоставления безвиза

Соломатина утверждала, что якобы работников НАПК вызвали в Администрацию президента для инструктажа относительно обнародования выводов проверки электронных деклараций.

«Меня лично с двумя коллегами вызвали в Администрацию президента в сентябре этого года - так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений, которые будут вынесены на заседание, в первую очередь рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК» - сообщила Соломатина. По ее словам, она отказалась от этого предложения.

Соломатина также утверждала, что написала заявление об увольнении и находится на больничном.

В НАПК, в свою очередь, заявили, что Соломатина - бывший работник Нацагентства, а распространенная ею информация является недостоверной, а также обвинили ее в «попытке дискредитировать успешно начатую антикоррупционную реформу в Украине».