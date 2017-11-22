Глава НАПК Корчак заподозрила Соломатину в краже документов

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что к ней не поступало обращений от бывшего руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анны Соломатиной по поводу злоупотреблений в агентстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в комментарии журналистам.

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"К Анне Соломатиной у меня большая претензия относительно того, что именно у нее остались документы ДСП, именно у нее есть материалы проверок. И она их не сдала", - сказала Корчак и не исключила, что сегодня будет создана "рабочая группа, комиссия", чтобы осуществить выемку этих документов.

По словам Корчак, Соломатина по собственному желанию уволилась с должности 31 октября.

"Это человек, который не организовал работу департамента. И те факты, которые она сейчас показывает, - она ни факта не показала мне как руководителю органа", - сказала она и отметила, что от Соломатиной к ней не поступало ни одного документа в качестве служебной записки.

Так, на сегодняшний день, подчеркнула Корчак, они изучают ситуацию и документы для того, чтобы установить обстоятельства дела.

"Но на сегодняшний день большинство материалов не подтверждаются. И тут еще возникает вопрос, не украла ли Соломатина документы из департамента", - сказала Корчак.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Соломатина заявила, что руководство и члены агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.

Соломатина утверждала, что якобы работников НАПК вызвали в Администрацию президента для инструктажа относительно обнародования выводов проверки электронных деклараций.

"Меня лично с двумя коллегами вызвали в Администрацию президента в сентябре этого года - так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений, которые будут вынесены на заседание НАПК, прежде всего рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК", - сказала Соломатина.

Она заявила, что отказалась от этого предложения. Соломатина также сообщила, что написала заявление об увольнении и сейчас находится на больничном.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вскоре сообщило о начале досудебного расследования по факту возможного совершения должностными лицами НАПК действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, связанных с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

В НАПК, в свою очередь, заявили, что Соломатина - бывший работник Агентства, а распространенная ею информация является недостоверной.

«Распространенная информация экс-чиновницы, без конкретных фактов, является личной атакой на руководителя, членов и коллектив Национального агентства и попыткой дискредитации успешно начатой антикоррупционной реформы в Украине», - заявили в НАПК.