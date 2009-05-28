Черновецкий призвал депутатов прекратить распри и заняться кризисом

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призывает всех депутатов Киевсовета прекратить политические распри и посвятить все силы преодолению кризиса. Об этом он заявил сегодня, выступая на сессии горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра столицы, "кризис - это не время для раздора. Это время для мобилизации всех без исключения сил, когда мы должны решать насущные проблемы киевлян и нести всю полноту ответственности за принятые решения".

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, "мы должны прекратить политические распри и посвятить все свои силы преодолению той трудной ситуации, в которой очутилась вся страна, и Киев в том числе. Я призываю всех депутатов Киевсовета поставить во главу угла интересы киевлян".

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ напомнил, что меньше чем за три года "нам удалось увеличить бюджет Киева в 5 раз. Благодаря ряду социальных программ, сотни тысяч киевлян ежемесячно получали материальную помощь из городской казны и муниципальные доплаты столичным учителям и медикам в размере 20% оклада. Впервые за 10 лет начали открываться новые школы, детские сады. Запущена и на полную мощность работает программа по строительству спортивных и детских площадок".

По словам мэра, Киев – единственный город, где строится и предоставляется людям бесплатное жилье. Началось реальное реформирование и финансирование жилищно-коммунального хозяйства города и борьба с незаконным строительством. Колоссальная работа была проделана по обеспечению киевлян удобным, безопасным и доступным транспортом. В бюджете города предусмотрены ресурсы на важнейшие инфраструктурные проекты.

В то же время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил о безосновательном изъятии из бюджета города 7,5 млрд. грн.

"7,5 миллиардов гривень, которые в этом году безосновательно изъяли из бюджета Киева в бюджет страны – это фактически грабеж каждого киевлянина, - сказал Киевский городской председатель. - Уже почти полгода назад мы направили обращение к Президенту Украины, премьер-министру Украины, ко всем фракциям Верховной Рады Украины с требованием пересмотреть бюджет в интересах простых киевлян и отменить эти необоснованные изъятия".

При этом мэр города заявил, что не остановится, пока эти требования не будут выполнены. "Приоритетными для меня всегда были и остаются социальное обеспечение киевлян, поддержка и стимулирование бизнеса, в том числе малого и среднего, подготовка к встрече гостей и проведение матчей и финала Евро-2012", -сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр повторил, что он "полностью открыт для диалога" и будет "выслушивать и поддерживать предложения всех депутатов и политических сил, направленные на преодоление кризиса и улучшение дел в какой бы то ни было отрасли хозяйства столицы. Мы должны быть сплоченными, как никогда, и действовать, как единая команда".