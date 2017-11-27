Литва намерена передать Украине вооружение на сумму 1,93 миллиона евро - СМИ
Украине могут передать более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов и другую военную технику.
Литва намерена передать Украине вооружение на сумму 1,93 млн евро. Как сообщает «Радио Свобода», об этом говорится в проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минобороны и обнародованном на странице электронного парламента этой страны.
В приложениях к постановлению указано, что Украине могут передать более 7000 автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику.
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Проект этого постановления направлен на рассмотрение в Министерство финансов и МИД Литвы.
Как известно, впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году. Тогда министр обороны Раймундас Кароблис заявлял, что литовское правительство предоставляло Украине летальные вооружение и, по возможности, будет продолжать такую поддержку.
16 ноября Конгресс США одобрил и направил на подпись президенту Дональду Трампу проект закона об оборонном бюджете, который предусматривает предоставление Украине в 2018 году 350 млн долларов на оказание помощи в сфере безопасности.