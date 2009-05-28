Эксперт: усиление влияния России осложняет работу дипломатов

Основным фактором, который негативно влияет на реализацию внешнеполитических интересов Украины, является внутренняя ситуация в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА на круглом столе на тему: “Внешняя политика Украины: стратегические оценки, прогнозы и приоритеты”.

“Основными факторами, негативно влияющие на реализацию внешнеполитических интересов, являются внутренние факторы. Это системный политический кризис, который приводит к страшной разбалансированности в принятии внешнеполитических решений, непоследовательности и неэффективности реализации этих решений на международной арене”, - сказал он.

По словам Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, украинские дипломаты становятся заложниками этой разбалансированности власти внутри страны и, несмотря на их усилие в реализации ключевых направлений внешней политики, не могут достичь должного эффекта. “Украинской дипломатии достаточно тяжело отстаивать интересы страны при такой разбалансированности власти внутри страны”, - добавил он.

Эксперт также отметил усиление влияния России, что осложняет работу украинских дипломатов, особенно при реализации евроинтеграционного и евроатлантического направлений.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦА рассказал, что в отношениях Украины с Россией существует “системный кризис”. В основе этих отношений лежат антагонистичные противоречия, порожденные статусными проблемами России, в частности возобновлении России в формате большого государства, где Украина не видится как суверенное и независимое государство. Г.ПЕРЕПЕЛИЦА прогнозирует, что эти противоречия будут усиливаться. “Очевидно, что эта тенденция в отношениях с Россией набирает силы, и, очевидно, мы должны готовиться к новой войне, вопрос только в том, в какой форме будет эта война“, - сказал он.

По словам Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, на сегодня ключевым вопросом для внешней политики является как избежать этой войны и достичь более-менее сбалансированных отношений с Россией. “Фактически отношения с Россией носят системный вызов для государственности и суверенитета Украины, и поэтому возникает вопрос: какие модели отношений мы должны построить с Россией для того, чтобы достичь добрососедских отношений”, - сказал он, отметив, что, к сожалению, ни одно из украинских правительств не смогло построить отношения с Россией, которые бы учитывали интересы обоих государств.