Гриценко: уволенные за воровство вернулись в армию при Еханурове

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО опровергает заявление министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА о том, что он незаконно увольнял офицеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кременчуге.

«В каждом случае, когда принималось решение об увольнении офицера из армии с лишением его воинского звания, проводилось служебное расследование и увольнялись те люди, в ком не было никаких сомнений - либо они избивали подчиненных, либо они воровали имущество, либо снимали с боевых машин оборудование и продавали его, понижая уровень боеготовности страны. Увольнялись люди за то, за что в военное время расстреливали. Да. Они не были счастливы после таких решений и пошли в суды, так как потеряли все, включая пенсию», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, когда он был министром обороны, то по его распоряжению был назначен юрист, который сопровождал все судебные иски, и он лично держал на контроле каждый судебный процесс по уволенным офицерам.

«Поверьте мне, если бы ГРИЦЕНКО был на посту министра, то никто бы из уволенных не вернулся бы в армию. Мы бы оспаривали судебные решения вплоть до Европейского суда по правам человека. Но не вернулся бы в армию вор, взяточник, насильник», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщалось, вчера, 26 мая, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что из-за «поспешной» кадровой политики своего предшественника Анатолия ГРИЦЕНКО госбюджет потерял 215 тыс. грн.

Он сообщил, что за годы своего пребывания в должности главы оборонного ведомства А.ГРИЦЕНКО уволил из Вооруженных сил 56 офицеров. Из-за этого, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, в Министерство обороны поступило 15 судебных решений о восстановлении офицеров на службе.

«В результате этих поспешных действий – срывания погонов, работы на публику - вышло так, что уже 15 офицеров востановлены на службе, а Минобороны из государственного бюджета, а не за счет А.ГРИЦЕНКО, выплатило им 215,4 тыс. грн. возмещения», - сообщил Ю.ЕХАНУРОВ