У Путина заявили, что за поддержкой никто из Луганска в Кремль не обращался
Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом боевиков, завили в Кремле.
В Кремле опровергли сообщения, которые якобы поступили из окружения помощника президента России Владислава Суркова «о поддержке определенных политических сил» "ЛНР".
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Отмечается, что эти сообщения не соответствуют действительности, передает ТАСС. «Это сообщение неизвестно на чем основано», - заявил начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов.
Он отметил, что никто в окружении Суркова такого заявления сделать не мог.
«Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом "ЛНР", и за поддержкой никто из Луганска «в Кремль» не обращался», - добавил Арутюнов.
Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к Суркову, сообщило, что Москва якобы заняла сторону отстраненного от должности "главы МВД ЛНР" Игоря Корнета в его конфликте с главарем боевиков Игорем Плотницким.