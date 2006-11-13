Янукович дал Герман официальный статус

Кабинет министров Украины своим постановлением №1556 от 8 ноября назначил народного депутата Анну ГЕРМАН советником премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на общественных началах.

Текст постановления содержится на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба правительства сообщила о назначении А.ГЕРМАН советником еще 11 августа, однако до этого времени ее назначения не было официально оформлено.

С мая по декабрь 2004 года А.Герман была пресс-секретарем премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА и руководителем пресс-службы правительства. Потом занимала должность пресс-секретаря председателя Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА.