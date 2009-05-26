Ющенко уволил Пукшина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ № 362/2009, которым освободил Игоря ПУКШИНА от должности заместителя главы Секретариата Президента Украины, уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, 25 мая И.ПУКШИН сообщил, что написал заявление об освобождении от должности. “Я не считаю возможным работать в команде нового главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО”, - объяснил свою позицию И.ПУКШИН, добавив, что ожидает положительного решения главы государства по поводу своего освобождения.