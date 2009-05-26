Ющенко уволил Пукшина
13:54, 26 мая 2009Политика
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Указ - на сайте Президента
|Игорь ПУКШИН
Текст указа размещен на официальном сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, 25 мая И.ПУКШИН сообщил, что написал заявление об освобождении от должности. “Я не считаю возможным работать в команде нового главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО”, - объяснил свою позицию И.ПУКШИН, добавив, что ожидает положительного решения главы государства по поводу своего освобождения.
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