Открытие пятого фестиваля португальского кино

2 июня в 18.30 в киевском "Доме Кино" (г. Киев, ул. Саксаганского, 6) посольство Португалии в Украине откроет пятый фестиваль португальского кино.

Фестиваль португальского кино пройдет с 2 по 4 июня.

На фестивале будут представлены пять фильмов - это работы, как признанных художников португальского кино, так и представителей нового поколения, которые искусно отобразили новейшие течения современного кинематографа Португалии.

В программе фестиваля:

2 июня

19:00 - “Тропический лес”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Виера.

(Красный зал)

19:00 - “Целуй меня”, 2004, романтичная драма, 120 хв, Антониу Кунья Телеш.

(Синий зал).

3 июня

18:00 - “Хочется домой”, 1996, комедия, 106 хв, Карлуш да Силва и Жорж Слюзер.

(Красный зал).

18:00 - “Бессмертные”, 2003, драма в стиле экшн, 123 хв, Антониу Педру Вашконceлуш.

(Синий зал).

20:00 - “Целуй меня”, 2004, романтичная драма, 120 хв, Антониу Кунья Телеш.

(Красный зал).

20:00 - “Искушение”, 1997, романтичная драма, 115 хв, Жуаким Лейтау.

(Синий зал).

4 июня

18:00 - “Бессмертные”, 2003, драма в стиле экшн, 123 хв, Антониу Педру Вашконceлуш.

(Красный зал).

18:00 - “Хочется домой”, 1996, комедия, 106 хв, Карлуш да Силва и Жорж Слюзер.

(Синий зал).

20:00 - “Искушение”, 1997, романтичная драма, 115 хв, Жуаким Лейтау.

(Красный зал).

20:00 - “Тропический лес”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Виера.

(Синий зал).

Ленты с субтитрами на английском языке.

Вход свободный.