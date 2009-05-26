Открытие пятого фестиваля португальского кино
2 июня в 18.30 в киевском "Доме Кино" (г. Киев, ул. Саксаганского, 6) посольство Португалии в Украине откроет пятый фестиваль португальского кино.
Фестиваль португальского кино пройдет с 2 по 4 июня.
На фестивале будут представлены пять фильмов - это работы, как признанных художников португальского кино, так и представителей нового поколения, которые искусно отобразили новейшие течения современного кинематографа Португалии.
В программе фестиваля:
2 июня
19:00 - “Тропический лес”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Виера.
(Красный зал)
19:00 - “Целуй меня”, 2004, романтичная драма, 120 хв, Антониу Кунья Телеш.
(Синий зал).
3 июня
18:00 - “Хочется домой”, 1996, комедия, 106 хв, Карлуш да Силва и Жорж Слюзер.
(Красный зал).
18:00 - “Бессмертные”, 2003, драма в стиле экшн, 123 хв, Антониу Педру Вашконceлуш.
(Синий зал).
20:00 - “Целуй меня”, 2004, романтичная драма, 120 хв, Антониу Кунья Телеш.
(Красный зал).
20:00 - “Искушение”, 1997, романтичная драма, 115 хв, Жуаким Лейтау.
(Синий зал).
4 июня
18:00 - “Бессмертные”, 2003, драма в стиле экшн, 123 хв, Антониу Педру Вашконceлуш.
(Красный зал).
18:00 - “Хочется домой”, 1996, комедия, 106 хв, Карлуш да Силва и Жорж Слюзер.
(Синий зал).
20:00 - “Искушение”, 1997, романтичная драма, 115 хв, Жуаким Лейтау.
(Красный зал).
20:00 - “Тропический лес”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Виера.
(Синий зал).
Ленты с субтитрами на английском языке.
Вход свободный.