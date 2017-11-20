Луценко анонсировал оглашение на этой неделе подозрения одному из топ-чиновников

На этой неделе состоится объявление подозрения одному из действующих руководителей органов государственной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"На этой неделе, думаю, что мы будем предъявлять подозрение одному из действующих руководителей органов государственной власти. Мы не имеем на это права. Остановит ли это дело? Нет. Мы допросим его и передадим полный текст подозрения в Национальное антикоррупционного бюро", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс Украины, согласно которому отныне у следователей прокуратуры остается право дорасследования начатых ими уголовных производств с подследственностью ГБР, но не более двух лет. В то же время следователи прокуратуры не имеют права расследовать новые уголовные производства, то есть те, сведения о которых внесены в ЕРДР после 20 ноября. Право расследовать уголовные производства с признаками подследственности НАБУ следователи органов прокуратуры утрачивают в любом случае.

В то же время ГБР не может осуществлять досудебное расследование из-за того, что оно не начало свою работу.

В ГПУ считают, что решением проблемы с прекращением полномочий прокуратуры по расследованию подследственных ГБР преступлений может стать поручение расследования другим органам.

К подследственности ГБР с сегодняшнего дня, 20 ноября, относятся преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством ГПУ, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями, детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, военными.