С сегодняшнего дня ГПУ потеряла часть своих полномочий, связанных с правом начинать расследования.

Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу сегодня, 20 ноября.

Согласно документу, преступления, которые отныне подследственны Государственному бюро расследований, прокуратура имела право расследовать не более 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года).

Таким образом, отныне исключительно следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством ГПУ, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями.

Читайте такжеГПУ завершает досудебное расследование в отношении Лавриновича - Горбатюк

Кроме того, ГБР получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также к подследственности ГБР относятся военные преступления.

В то же время, согласно п. 1 раздела XI Заключительных положений УПК следователи ГПУ имеют право продолжить расследование, начатые до 20 ноября, но они не могут длиться более 2 лет.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября 2015 приняла закон о Государственном бюро расследований.

Директора ГБР назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносить на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и увольняются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

В марте 2016 Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.

7 сентября этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.

16 ноября конкурсная комиссия директором ГБР избрала Романа Трубу, а его первым заместителем - Ольгу Варченко.