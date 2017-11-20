Польша может сократить "черный список" украинцев – АП

Украина и Польша договорились совместно оптимизировать, то есть сократить, список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу.

Об этом сказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала ICTV, передает Liga.net.

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По его словам, в списке - украинские чиновники, историки и общественные деятели.

Елисеев встретился с главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским в пятницу, 17 ноября.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша и Украина "имеют разные подходы к примирению". Также он заявил, что Польша начинает процедуры, "которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу".

В ответ в МИД Украины заявили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений.

8 ноября президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши, в Варшаве предложение о заседании приняли положительно.

9 ноября польские СМИ написали, что директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

18 ноября польские пограничники не пропустили Шеремету в Польшу. По его словам, причину недопуска ему не сообщили, в то же время пограничник заметил, что срок запрета на въезд в Польшу - 1 год, а немецкая виза, по которой он пытался пересечь границу будет аннулирована. В связи с этим украинский МИД вызвал польского посла Пекло.