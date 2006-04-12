Ющенко: вопросы о федерализме и развитии русского языка не актуальны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет спекулятивной актуализацию вопросов о федерализме и развитии русского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве он сказал: «Эти вопросы не актуальны для Украины, но во время каждой политической кампании появляются политические силы, которые их активизируют».

Вместе с тем Президент отметил, что в современном мире утрата национальных интересов происходит не путем военного захвата территории определенного государства, а через девальвацию национальных ценностей. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вопросы осуществления государственной языковой политики будут находиться на контроле у Президента.

В.ЮЩЕНКО также высказал сожаление, что в Украине не существует конфессионального единства, и еще раз подтвердил, что является сторонником создания в Украине единой соборной православной церкви.

Вместе с тем он считает, что к конфессиональному единству должно прийти само украинское общество. «Я оптимист. Эту тему нужно обсуждать. И я убежден, что это станет одним из самых важных тестов для украинской нации», - пояснил В.ЮЩЕНКО.

Между тем Президент подчеркнул, что выбор религиозных симпатий является исключительным правом верующих.